Ripresa in attesa dei nazionali. Juan Jesus si allena in palestra Ancora un problema per il difensore brasiliano

È tornato ad allenarsi ieri pomeriggio il Napoli. Garcia ha cominciato a preparare la sfida di sabato prossimo in casa del Verona. Naturalmente mancavano ancora tutti i nazionali. Fatta eccezione per Osimhen che, però, ha cominciato a svolgere le terapie per l’infortunio al bicipite femorale. Altro calciatore che è rimasto fuori dal gruppo è stato Juan Jesus. Il brasiliano aveva recuperato ma si è dovuto fermare nuovamente per unrisentimento muscolare. Per lui solo lavoro personalizzato in palestra. Per il resto il gruppo si è allenato regolarmente grazie anche ad alcuni calciatori della Primavera. Garcia spera di poter ritrovare i suoi nazionali senza problemi fisici anche perché sabato comincerà un ciclo di partite lungo fino alla prossima sosta. Sei gare in 23 giorni che già diranno quali saranno i progetti stagionali del Napoli. Stamattina si torna ad Castel Volturno.