IL PIZZINO SPOT di Urgo: Dove la mettevamo? Perché poi Antonio Conte non è più venuto al Napoli...

Pare che ognuno abbia la sua versione dei fatti sul perché Antonio Conte non sia più venuto al Napoli - come tutti avevano profetizzato - in sostituzione di quel corpo estraneo ai colori azzurri che resta Rudi Garcia. Premesso che io trovavo folle la sua assunzione, per motivi innanzitutto tecnici - fa il 3-5-2 per il quale il Napoli non è stato costruito e a cui non ha mai giocato - ma anche caratteriali - è una rara forma di manicheo, che non ammette mezze misure, e comanda tutto lui, figurarsi con De Laurentiis - mi chiedo, "ma la juventinità di cui parla Ravanelli dove la mettevamo?"