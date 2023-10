Nazionali, dopo Zielinski oggi attesi altri nazionali. Juan Jesus lavora a parte Per il difensore brasiliano problema muscolare: è una ricaduta

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma sabato allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la seduta con attivazione a secco seguita da lavoro sul possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Zielinski, rientrato dal doppio impegno con la Nazionale, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra. Anguissa, Osimhen e Juan Jesus hanno svolto terapie. Oggi Garcia attende il rientro di altri nazionali, tra cui gli italiani. Domani il gruppo dovrebbe essere al completo, compreso Kvaratskhelia che ha avuto due giorni extra per il suo matrimonio.