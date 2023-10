De Laurentiis onnipresente a Castel Volturno: segue Garcia passo dopo passo Il presidente si è praticamente trasferito nel centro sportivo

De Laurentiis a Castel Volturno: tutti i giorni e fino alla trasferta di sabato in casa del Verona. Il presidente del Napoli tiene fede al suo impegno e seguirà quotidianamente il lavoro di Rudi Garcia in questi giorni di avvicinamento della ripresa del campionato. Il patron sta provando a ricostruire un rapporto di fiducia con il suo allenatore, al fine di ritrovare compattezza e coesione soprattutto tra il tecnico e i calciatori. Il francese ha ottenuto la conferma dopo il "no" di Conte, anche se le parole di De Laurentiis pesano, e di fatto Garcia resta sotto osservazione. Si attende la svolta immediata, a partire dai rapporti nello spogliatoio fino a scelte tattiche meno cervellotiche. De Laurentiis non vuole più vedere gestacci nei confronti del tecnico, al quale ha chiesto anche di rivedere la preparazione atletica a causa dei tanti infortuni.

Ovviamente solo i risultati potranno mantenere ancora Garcia al suo posto, a partire dalla partita di sabato. L'allenatore dovrà rinunciare a Victor Osimhen per più di un mese. Sarà Simeone a prenderne il posto al Bentegodi, senza dimenticare che anche Raspadori può giocare come prima punta. In difesa tornerà Rrahmani, mentre si è fermato di nuovo Juan Jesus. E a proposito di Antonio Conte, l'allenatore ex Juventus ha parlato a Rai 2, dove ha ammesso il contatto con il Napoli ma ha motivato il suo no a De Laurentiis: "In estate ha scelto Garcia e penso abbia preso la decisione giusta. Il tempo gli darà ragione e avrà indovinato anche questa volta. Lui è un visionario". Parole che fanno pensare che il tecnico pugliese avrebbe preferito una chiamata a inizio stagione, e non in corsa con un inizio di stagione compromesso.