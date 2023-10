IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ma poi non abbastanza Non c'era abbastanza Napoli, nonostante lo scudetto, nell'Italia di Wembley...

Benché non sia uno di quelli che mette la mano destra sul cuore quando gioca l'Italia, e non per mancanza di spirito patriottico, tutt'altro, ma per manifesto disgusto a vedere una gestione del calcio nostrano sempre e comunque di parte e sempre più avallante magagne e divisioni, da quando c'è al timone il "nostro" Luciano Spalletti la guardo con un minimo di condiscendenza e, perfino, sopportabile simpatia. Non posso anche nascondere la curiosità di scorgere (o meno) tracce del "mio" Napoli scudettato, casomai. E contro gli inglesi a Wembley qualcosa si è intravisto, ma poi non abbastanza.