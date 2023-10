IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il sostituto "ideale" Durante la tregua del campionato i tifosi si sono divertiti a cercare l'alternativa a Rudi Garcia

Tra i giochi di società più in voga tra i tifosi del Napoli in queste due settimane di ozio calcistico, c'è stato il toto-sostituto di Rudi Garcia. I nomi fatti sono andati dai più verosimili - su tutti Antonio Conte - ai più improbabili e strampalati, come Marco Gianpaolo, Leonardo Semplici e Davide Ballardini, fino ad arrivare (udite, udite!) a un cavallo - ingrato e perdente - di ritorno come Walter Mazzarri, casomai anche in coppia con quel Mario Frustalupi, suo eterno secondo, che ha recentemente regalato alla SSC Napoli la ignominiosa retrocessione della sua Primavera in serie B.