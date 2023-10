IL PIZZINO SPOT di Urgo: Mannaggia le sfogliatelle! C'è chi si chiama "Conte", ma ci sono nobili e nobili...

Ci sono nobili e nobili, e non tutti coloro che si chiamano Conte (Antonio) poi lo sono per davvero.

Al di là della boutade di Maurizio Ravanelli che ha detto di averci parlato e che la sua non venuta al Napoli era dovuta al fatto che il tecnico leccese è "juventino dentro" (lo ripeto), pare che altri motivi ostativi siano stati: la non piena soddisfazione economica del mister, il mancato rinnovo di pedine essenziali del "suo" Napoli, il fatto che lui non prende "squadre in corsa", la fine (sigh!) della lunga stagione balneare e le sfogliatelle di Pintauro che non sono più quelle di una volta.