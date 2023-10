Nella tribuna del Bentegodi aggressione anche a un membro dello staff di Garcia Ieri in occasione della sfida tra Verona e Napoli c'è stato più di un episodio di violenza

Verona si conferma una città che odia i napoletani, purtroppo. Ieri al Bentegodi c'è stato più di un episodio di violenza, come ricostruito dal Corriere dello Sport: "Tensione anche in tribuna stampa, nell’intervallo, divenuto l’obiettivo di una cinquantina di tifosi gialloblù: una serie di bicchieri di birra sono finiti sull’apparecchiatura d’una tv e non solo; Ettore Prota, l’addetto alla camera tattica di Garcia, è stato aggredito, e ci ha rimesso il computer, andato distrutto. Il Napoli ha presentato denuncia alla Procura Federale.

«Siamo esterrefatti». E per fortuna non è successo niente di grave: «per l’impegno e il senso di equilibrio degli agenti», ha dichiarato in una nota il questore di Verona, Roberto Massucci".