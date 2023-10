Garcia e un giocatore presentano Union Berlino-Napoli in conferenza stampa L'allenatore parlerà dalla Germania alle 19.15

Rudi Garcia parlerà oggi in conferenza alle ore 19.15 dalla sala stampa dello Olympiastadion di Berlino assieme a un calciatore azzurro. Il tecnico del Napoli presenterà la sfida di Champions League contro l'Union Berlino in programma domani, martedì 24 ottobre, alle ore 21. Inoltre, il Napoli sarà visibile in chiaro nella sfida di Berlino di Champions League. Una buona notizia per i sostenitori azzurri: la partita tra Union e Napoli sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, nonchè su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252).