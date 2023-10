Politano: "Vittoria sofferta ma fondamentale per il cammino nel gruppo" Altra prova positiva dell'esterno del Napoli in Champions League

"E' stata una vittoria sofferta ma fortemente voluta perchè può essere fondamentale per la classifica". Matteo Politano analizza il successo a Berlino.

"Era una campo difficile sia per la pioggia sia perchè affrontavamo una squadra fisica e chiusa".

"Non è stato semplice trovare la strada del gol, un po' per il terreno pesante e un po' per gli spazi chiusi che avevamo davanti. Poi siamo stati bravi nella ripresa a giocare con più ordine e trovare la strada del successo"

"Sono tre punti importantissimi per il cammino nel Girone. Adesso dobbiamo continuare ad esprimerci così, stiamo ritrovando la migliore condizione e siamo fiduciosi sul prosieguo della stagione"