Raspadori: "Segnare in questo stadio è fantastico, è un gol importante" L'attaccante è stato schierato ancora al posto di Osimhen

"Segnare all'Olympiastadion è fantastico, ho provato una emozione fortissima". Giacomo Raspadori è il man of the match a Berlino. Una sua girata di sinistro è valsa un successo che diventa importantissimo per il cammino nel girone.

"Sicuramente questo risultato ci apre uno scenario molto favorevole in chiave qualificazione. Sono contento soprattutto perchè la mia rete è valsa la vittoria, meritata anche se sofferta".

"Sapevamo che l'Union si sarebbe chiuso e che ci sarebbe stata una partita molto intensa da dover affrontare. Siamo stati bravi a continuare nel nostro gioco con la giusta mentalità e il gol ha premiato la nostra voglia di vincere"

"Abbiamo conquistato due successi consecutivi e dobbiamo proseguire su questa strada. Siamo un gruppo solido e una squadra che ha qualità per essere sempre protagonista"