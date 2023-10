Altro che "tifoso": Osimhen vola in Germania, ma non per seguire il Napoli Il nigeriano infortunato è a Francoforte: qualcuno pensava che sarebbe stato presente allo stadio

Altro che Osimhen al seguito del Napoli per fare il tifo. Ieri si sono diffuse voci entusiastiche sul nigeriano che si era imbarcato per la Germania assieme a normali tifosi per seguire il Napoli. In realtà non era così. L’attaccante è effettivamentevolato in Germania, ma a Francoforte e per motivi familiari. La presenza sul suo volo (di linea) di molti tifosi del Napoli ha indotto qualcuno a un eccesso di entusiamo. Il nigeriano si è recato a Francoforte per motivi personali, ma già domani sarà a Castel Volturno. Il nigeriano ha comunque seguito la partita assieme ai suoi amici e parenti in tv.