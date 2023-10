Napoli, per ora i punti in attesa del bel gioco: che forse non arriverà Tifosi esigenti e nostalgici, ma nelle ultime due gare Garcia ha fatto quel che doveva

Il gioco ancora non convince, e forse i tifosi del Napoli dovranno rassegnarsi a un calcio più concreto e poco spettacolare. Eppure gli azzurri hanno centrato la seconda vittoria consecutiva. Dopo quelli a Verona in campionato, altri tre punti in Champions League. Sconfitto l'Union Berlino di misura, grazie al gol di Raspadori, e qualificazione più vicina. I partenopei sono secondi a sei punti, dietro il Real Madrid capolista a punteggio pieno. Dietro c'è il Braga a tre punti, mentre i tedeschi chiudono il gruppo C a zero. E proprio la prossima gara, ancora contro l'Union ma stavolta al Maradona, potrebbe consentire al Napoli di prenotare in anticipo gli ottavi di finale. Era questo che De Laurentiis aveva chiesto a Garcia: i risultati. Manca ora la terza prova, sicuramente la più complicata: domenica a Fuorigrotta arriverà il Milan, che stasera sarà impegnato in Champions in casa del Psg. Contro un avversario molto più forte di Verona e Union Garcia dovrà dimostrare che il suo calcio concreto è anche efficace: per mantenere salda la sua panchina non potrà permettersi passi falsi.