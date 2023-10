Napoli, oggi ripresa a Castel Volturno in vista del Milan Domenica alle 20.45 il big match al Maradona contro i rossoneri

Mercoledì di riposo per il Napoli di ritorno da Berlino. Anche se domenica c’è la sfida contro il Milan al Maradona, Rudi Garcia ha deciso di dare un giorno di pausa ai suoi ragazzi. L’appuntamento per la ripresa è previsto per oggi. Dove si comincerà a preparare la sfida contro il Diavolo. Sarà quella l’occasione per poter completare il ciclo di tre partite con una altra vittoria. Il tecnico francese non ha avuto giocatori infortunati nella trasferta di Champions ma potrebbe cambiare qualcosa rispetto alle ultime due gare. Potrebbe esserci Olivera a sinistra e non Mario Rui. A centrocampo è tutto da decidere anche perché Anguissa non recupera e quindi o spetta Cajuste o ad Elmas. Per quanto riguarda l’attacco Garcia potrebbe affidarsi di nuovo a Raspadori visto che è carico dopo il gol.