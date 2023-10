Raspadori super in Champions: nessun italiano ha segnato più di lui dal 2022 Garcia lo sta scegliendo per sostituire Osimhen al centro dell'attacco

Nessun italiano ha segnato nelle ultime due edizioni di Champions più gol di Raspadori: cinque. Non male considerando che il titolare del Napoli è Victor Osimhen e Giacomo ha saputo sfruttare tutte le occasioni. Già perché era più o meno in questo periodo che l’anno scorso un infortunio allo stesso bicipite femorale destro aveva messo fuori causa il cannoniere nigeriano ed ecco spuntare ancora una volta il bolognese come protagonista per certi versi inatteso.