IL PIZZINO di Urgo: Reminiscenze del passato A Berlino decisive più le giocate individuali (tipo Kvaratskhelia) che il gioco di squadra.

L'impressione generale è che il Napoli visto contro l'Union Berlino andasse a folle. Erano gli stessi undici che contro il Verona avevano praticamente disputato l'intera partita, a eccezione di quel Cajuste tanto esaltato in quella e tanto vituperato in questa. In quella come in questa, tuttavia, c'era il fatto che a convincere e permettere di superare l'ostacolo sono state più le giocate individuali (segnatamente di Kvaratskhelia) che il gioco di squadra. È come se gli azzurri trasformino sempre una partita pulita in una sporca e a fargliela vincere siano poi solo le reminiscenze del passato.