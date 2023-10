"D10S La Noche de Diego", lunedì l’evento per ricordare Maradona Il ricordo per il compleanno del Pibe

Manca davvero poco al 30 ottobre, ricorrenza indelebile per gli amanti del calcio e non solo. Infatti lunedì prossimo avrebbe compiuto 63 anni Diego Armando Maradona. Per ricordalo e sopperire alla sua mancanza, Stefano Ceci (nella foto), suo grande amico e manager, che è’ stato affianco al “Pibe de Oro“ per 20 anni, ha organizzato, coaudivato dalla giornalista Barbara Carere un evento unico: “D10S La Noche de Diego”, organizzato dalla B&G Art Event Communicationi Srl presso la prestigiosa terrazza “Rame” del Gold Tower Hotel. È prevista la presenza dei suoi ex compagni di squadra ed ex calciatori del Napoli, ex direttori sportivi del Napoli e lo storico massaggiatore Carmando, attori, cantanti, giornalisti e tanti amici.

Non mancheranno momenti musicali ed anche benefici, infatti,Stefano Ceci durante l’evento omaggerà la Fondazione Santobono Pausillipon grazie alla presenza della direttrice Flavia Matrisciano, un cimelio di Maradona e una maglia del collezionista Cammarota (che esporrà alcune maglie di Maradona della sua collezione)il cui ricavato andrà in beneficenza alla Fondazione. Una festa in gran stile per ricordare e festeggiare il più grande calciatore di tutti i tempi e lanciare in anteprima mondiale la Mascotte “Dieguito”. Un progetto internazionale che assieme al marchio D10S è stato presentato a Londra in collaborazione con Showlab durante il Brand Licensing Europe, il più grande evento in Europa dedicato al mondo del licensing.