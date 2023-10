De Laurentiis torna a Castel Volturno vicino alla squadra Il presidente continua a seguire Garcia da vicino

Aurelio De Laurentiis non dice le cose tanto per. Ieri mattina il patron è tornato a Castel Volturno per stare vicino alla squadra. Il numero uno azzurro ha assistitoregolarmente all’allenamento mattutino. La sua presenza è stata fondamentale nelle prime due partite post Fiorentina. Ora il presidente si aspetta il tris contro il Milan al Maradona.