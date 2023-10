Anguissa si avvicina al rientro, ha lavorato in parte col gruppo Ma il centrocampista non dovrebbe recuperare contro il Milan

Manca davvero poco per rivedere in campo un pezzo forte del centrocampo azzurro. Ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti, per la prima volta Frank Anguissa ha svolto metà lavoro con il gruppo e metà personalizzato. Il camerunense si era fatto male nel primo tempo della sfida contro la Fiorentina ed era stato costretto ad uscire anzitempo dal campo. Gli esami del caso evidenziarono una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Tempi di recuperi non brevi. Infatti sono passati quasi venti giorni dallo stop. Bisogna capire se tra oggi e domani si allenerà definitivamente con il resto dei compagni.

Se lo farà allora potrebbe essere anche convocato per il match di domenica sera al Maradona contro il Milan. Sarà, comunque, un ottimo recupero per Garcia anche perché Zambo in mezzo al campo è uno che sa fare bene entrambe le fasi. Cajuste non è andato male contro il Verona mentre con l’Union Berlino ha sbagliato molto. Sicuramente Anguissa dovrà trovare il ritmo gara. Anche se sta bene non ha i minuti nelle gambe che può solo ritrovare giocando qualche minuto. Magari nel finale della sfida contro il Diavolo. Sempre se ce ne sarà bisogno.