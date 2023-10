IL PIZZINO SPOT di Urgo: I pannicelli caldi Nessun cambiamento nel Napoli e nel suo allenatore che non riconosco, solo parole di circostanza

Mi trovate inopportunamente critico, esageratamente cavilloso, ostentatamente offensivo? Fatevene una ragione. Ho sperato di vedere un cambiamento nel Napoli e nel suo allenatore che non ho riconosciuto, solo parole di circostanza, atteggiamenti scontati e pannicelli caldi. Andavano bene dopo Gattuso o Ancelotti, non dopo Spalletti, non dopo quel Napoli, non dopo quella cavalcata trionfale, non dopo quella vittoria. Anche gli arbitri che parevano essersi calmati lo scorso anno - di certo per la Juventus fuori gioco e l'incostanza delle altre - hanno ricominciato a mazzoliarci.