Garcia aspetta il Milan per togliere i dubbi a De Laurentiis Il presidente ancora al fianco del tecnico, che evidentemente è ancora in discussione

Nemmeno le due vittorie consecutive, in campionato col Verona e in Champions con l'Union Berlino, hanno scacciato le nubi e i dubbi intorno al Napoli. Opinionisti e tifosi preoccupati per la qualità del gioco, evidentemente importante quasi quanto i risultati. Il timore è che senza il calcio brillante che la squadra azzurra ha fatto vedere quasi sempre negli ultimi anni, non si andrà lontano. Eppure Garcia ha impresso la svolta tanto attesa dopo la figuraccia con la Fiorentina. Sono arrivati due successi importanti, ma ora il Napoli è atteso alla prova più difficile. Domenica al Maradona arriva il Milan, e Garcia sa che solo un'altra vittoria può scacciare definitivamente le nubi.

L'allenatore sembra ancora in discussione: De Laurentiis prosegue con la sua presenza costante a Castel Volturno, e dopo le due ultime partite non ha commentato i risultati ottenuti. Evidente che anche lui aspetta, voglioso di riscattare le due pesanti sconfitte rimediate contro i rossoneri nella scorsa stagione: il 4-0 in campionato a Fuorigrotta, e l'1-0 in Champions a San Siro, che costò l'eliminazione. Per il bel gioco c'è tempo, ma per scacciare le ombre su Garcia servono i tre punti o quantomeno un'ottima prestazione. L'occasione è propizia, perché i rossoneri sono in difficoltà: due brutte sconfitte con Juventus e Psg, e un attacco che fatica a segnare. Quello del Napoli sarà ancora orfano di Osimhen, che dopo la Germania è partito per la Nigeria dove resterà qualche giorno: proseguirà le terapie per l'infortunio a Lagos, col rischio di poter rientrare in campo soltanto tra un mese.