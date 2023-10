Buona notizia per Garcia: Anguissa è vicino al recupero Il centrocampista verso la convocazione col Milan, anche se dovrebbe partire dalla panchina

Si avvicina la delicata sfida col Milan per il Napoli, a caccia del primo successo stagionale contro una big. E Rudi Garcia ha un motivo per sorridere, ovvero il possibile recupero di Zambo Anguissa. Il centrocampista oggi ha lavorato con il gruppo, di fatto anticipando i tempi del rientro dopo il problema muscolare. Quindi, sta provando ad accelerare per esserci contro il Milan, almeno in panchina. Il rientro di Anguissa rappresenterebbe una manna dal cielo per gli azzurri, impegnati in un vero e proprio tour de force iniziato con le trasferte di Verona e Berlino tra campionato e Champions League. Per Anguissa il peggio è passato e vuole rientrare tra i convocati già domenica.

Se anche domani si allenerà in gruppo, il suo recupero potrà considerarsi scontato. A centrocampo toccherà però ancora a Cajuste completare la linea con Lobotka e Zielinski dal primo minuto. Rudi Garcia dovrebbe confermare poi in blocco, o quasi, l'undici schierato nelle ultime due uscite: a sinistra Olivera può spuntarla su Mario Rui nella linea di difesa completata da Di Lorenzo, Rrahmani e Natan davanti a Meret. In attacco, il tridente che ha affrontato Verona e Union Berlino, ovvero Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra e Raspadori nelle vesti di centravanti. Domani giornata di vigilia: l'allenatore parlerà in conferenza stampa alle 13.30: probabilmente presenzierà ancora il presidente De Laurentiis, che ormai segue l'allenatore passo dopo passo in attesa di uscire dal momento "no" da lui stesso annunciato.