IL PIZZINO SPOT di Urgo: Tarallucci e vino A Verona sembrava un clima tranquillo, peccato per la birra gettata a caso, in tribuna o giù di lì.

A poche ore dall'inizio della partita tra Verona e Napoli erano giunte le prime segnalazioni di malori e mancamenti tra i tifosi azzurri in terra scaligera, si vocifera per paura di quelli giallo-blu. Circa trecento di loro erano stati perciò premurosamente fermati per essere sottoposti ad accurate valutazioni mediche, affinché nessuno potesse dire che la sanità in Veneto funzionava meno bene di quella campana. Il clima, insomma, era quello dei "tarallucci e vino", come sempre. Peccato per la birra, non prevista dal menù, e gettata un po' a caso, in tribuna o giù di lì.