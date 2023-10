IL PIZZINO SPOT di Urgo: La prova del... cuoco Osimhen, gli infortuni ed il mercato invernale

Era già successo e se Victor Osimhen farà ancora parte della formazione azzurra con l'inizio del mercato invernale vedrete che riaccadrà.

Il calciatore nigeriano dalle lunghe leve è un generoso che in campo dà tutto e di più e perciò per sua natura esposto agli infortuni.

Se poi ci metti che quest'anno nel Napoli, quanto a preparazione atletica, ci si capisce poco o nulla, la frittata - mai termine fu più appropriato per chi è chiamato "cap 'e frittata" per via della particolarità della sua acconciatura - era bella che fatta. La sua assenza nella scorsa stagione portò sei vittorie. Ma il cuoco era diverso.