Anguissa verso il recupero, ma il titolare a centrocampo sarà Cajuste Garcia dovrebbe inserirlo tra i convocati per il Milan

In una bella e mite giornata autunnale, seduta mattutina per il Napoli all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma questa sera allo Stadio Maradona per la decima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo ha svolto partitinaa campo ridotto e seduta tattica. Chiusura di sessione con ancora partitina a campo ridotto. Per quanto riguarda l’elenco dei convocati bisognerà attendere oggi. Rudi Garcia diramerà la lista in tarda mattinata.