Stadio "Maradona" sold out per Napoli-Milan Pubblico delle grandi occasioni per il big match di stasera

Secondo sold out stagionale al “Maradona” dopo quello della gara contro il Real Madrid. Venduti quasi tutti i biglietti, al massimo potrebbero rimanere invenduti solo pochissimi tagliandi. E in occasione della gara di Campionato contro il Milan, in programma alle ore 20:45, in considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, il Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. Itornelli apriranno alle ore 17:45, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Il Napoli invita i propri tifosi che intendono recarsi allo stadio di Fuorigrotta ad acquistare i biglietti esclusivamente sui canali ufficiali, on line, sul sito di Ticketone.