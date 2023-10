Raspadori: "Il vero Napoli è quello del secondo tempo" Jack ha segnato il primo gol su punizione diretta di questa Serie A

"Dobbiamo essere bravi e lucidi per capire che l'atteggiamento giusto è quello del secondo tempo". Giacomo Raspadori ha segnato un altro gol pesante e bello contro il Milan dopo la rete a Berlino.

"Ho calciato bene e sono contento soprattutto perchè abbiamo raggiunto il pareggio. Credo che bisogna ripartire dal gioco espresso nella ripresa"

"Noi ci mettiamo il massimo impegno ogni giorno per vincere la partita che arriva. Siamo una squadra che ama giocare in maniera propositiva. Abbiamo conquistato due successi consecutivi e importanti in campionato e Champions, stasera ci è sfuggito di poco, perchè alla fine potevamo anche completare il sorpasso con l'occasione di Kvara".

Stasera hai giocato sia da centravanti che da trequartista. Dove ti senti più a tuo agio?

"Per caratteristiche io posso interpretare più ruoli in attacco, è chiaro che la mia natura è quella di centravanti ma sono a disposizione per ricoprire più posizioni. Quello che conta è essere utili al rendimento positivo della squadra"