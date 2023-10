Pallone d'Oro, Osimhen all'ottavo posto: Kvaratskhelia è 17esimo Vince il trofeo Leo Messi, che lo conquista per l'ottava volta

Victor Osimhen tra i grandi campioni della scorsa stagione. Per la prima volta un giocatore del Napoli entra nella top ten del Pallone d’Oro. L’anno dello scudetto premia l’attaccante nigeriano, che grazie al trofeo vinto e al titolo di capocannoniere in Italia, entra tra i primi dieci migliori giocatori della passata stagione. Suo l’ottavo posto, mentre il primo premio e l’ambito Pallone d’Oro è stato vinto da Leo Messi per l’ottava volta. Tra i 30 candidati c’era anche un altro calciatore del Napoli: Khvicha Kvaratskhelia , che si è piazzato al 17esimo posto e che ieri era presente alla cerimonia accanto alla sua neo moglie.