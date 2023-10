Derby con la Salernitana, Anguissa si candida per un posto da titolare Oggi la ripresa degli allenamenti in vista della partita di sabato all'Arechi

Lunedì di riposo per gli azzurri dopo il pareggio contro il Milan al Maradona. Nonostante si giochi sabato, il tecnico Garcia ha preferito far tirare il fiato ai suoi ragazzi. Anche perché dopo il derby con la Salernitana ci sarà la sfida di ritorno di Champions con l’Union Berlino. Il francese avrà quasi una settimana intera di lavoro per poter capire bene cosa sia successo nel primo tempo dell’altra sera e soprattutto studiare delle mosse importanti per non rischiare troppo in casa dei cugini che sono ultimi in classifica e hanno una gran voglia di rifarsi. L’obiettivo principale di Rudi è l’impiego da titolare di Anguissa. Contro il Diavolo il camerunense è entrato nel finale ma si vedeva che era ancora molto legato. Ha bisogno di minuti nelle gambe e il match contro i granata potrebbe essere la giusta soluzione.