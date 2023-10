De Laurentiis continua il "pressing" su Garcia: ora servono almeno due vittorie Il presidente continua a seguire quotidianamente il lavoro della squadra

Dopo il pareggio casalingo in rimonta con il Milan, il Napoli ha ripreso la preparazione in vista dell'anticipo di sabato in casa della Salernitana. Juan Jesus ha svolto quasi l'intera seduta col gruppo e potrebbe recuperare per la partita di sabato. Una buona notizia, visto che non ci sarà il brasiliano Natan, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione nel finale di gara con Milan. In ogni caso sarà Ostigard a fare coppia con Rrahmani al centro della difesa, con il kosovaro sotto osservazione dopo la deludente prestazione domenica contro i rossoneri. Intanto, l'allenatore Rudi Garcia prova a entrare nel cuore dei tifosi: anche a causa della grande nostalgia per Spalletti, tra il tecnico francese e i supporters non è scattata la scintilla.

Forse anche per questo Garcia ha fatto visita al murales di Maradona nel giorno del compleanno del Pibe. Il tecnico ha pubblicato su Instagram alcune foto, dove lo si vede abbracciato con alcuni tifosi. De Laurentiis continua a supportare l'allenatore, che probabilmente ha capito i difetti della sua squadra, ma che per ora non ha ancora trovato la soluzione giusta. Ecco perché il presidente prosegue con il suo pressing, visto l'intervento negli spogliatoi nell'intervallo del match col Milan. E inoltre, gira voce che la squadra abbia chiesto all'allenatore di intensificare le sedute di allenamento.