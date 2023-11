IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il bicchiere mezzo vuoto Insopportabili certi commenti alla partita che il Napoli ha pareggiato contro il Milan

Tra tutti coloro che hanno commentato Napoli-Milan di domenica scorsa, i più insopportabili sono stati quelli che hanno parlato alla sua conclusione di "bicchiere mezzo pieno", "vista" la "reazione" - il virgolettato è d'obbligo per entrambi questi ultimi due termini - della squadra azzurra nel secondo tempo di quella oscena partita. Va detto, a onor del vero, infatti, che il risultato più giusto alla fine della prima frazione di gioco sarebbe stato 5 (per loro) a 1 (per noi) e che senza un ragazzino in difesa e un errore marchiano di Maignan (per loro) quella "reazione" non sarebbe mai avvenuta.