Osimhen resta in Nigeria: non si conosce la data del suo ritorno L'attaccante è a casa con il permesso della società

Ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti, mancava all’appello ancora Victor Osimhen. Non è rientrato il bomber africano. Sicuramente il permesso avuto da De Laurentiis prevedeva qualche altro giorno. Non è previsto il rientro a Castelvolturno. Dove l’attaccante dovrebbe concentrarsi sul recupero e quindi seguire una tabella di marcia ben precisa. Ha avuto delle indicazioni dallo staff medico ma bisogna capire se ha il tempo e i mezzi per potersi allenare bene. Di certo è un’anomalia un permesso così lungo per un giocatore che vale tanto e il suo aiuto in fase offensiva serve. A quanto pare i motivi personali si prendono molto più tempo del previsto.