IL PIZZINO SPOT di Urgo: Evviva questa Italia! I fischi a Higuain fecero scandalo, ma nessuno ha protestato per i fischi di S.Siro a Lukaku...

Ho guardato Inter-Roma - viste le vacche magre in terra partenopea almeno provo a consolarmi altrove - e ho sentito con le mie orecchie i fischi di San Siro a ogni tocco di palla dell'ex nerazzurro Lukaku, ormai bollato da quelle parti come un traditore. Ho ricordato la reazione scandalizzata di tutti i quotidiani sportivi del nord ai fischi rifilati in un Napoli-Juventus di un po' di tempo fa a Gonzalo Higuain, che pure aveva lasciato le azzurre sponde più di soppiatto di un ladro di galline di guareschiana memoria. Quando si dice, "due pesi e due misure". Evviva questa Italia, cialtrona e mentitrice!