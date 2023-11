Ostigard farà coppia con Rrahmani, ma torna anche Juan Jesus Natan sarà assente perché squalificato

Si allena il Napoli in vista della sfida di sabato pomeriggio in casa della Salernitana. Rudi Garcia sta cercando di studiare le giuste mosse per non rischiare nulla all’Arechi. Senza Natan squalificato, il tecnico francese ritrova di nuovo Juan Jesus. Il brasiliano ieri ha svolto tutta la seduta di allenamento con il gruppo diventando così convocabile per il derby. Naturalmente prima di essere buttato nella mischia dovrà trovare un po’ di forma poiché non gioca da un bel po’. Ed è per questo che la coppia centrale contro i granata di Pippo Inzaghi sarà formata da Ostigard e Rrahmani.

Saranno il norvegese e il kosovaro gli uomini che dovranno fermare Dia e compagni. Il sudamericano potrebbe essere schierato magari nella ripresa in modo tale da dargli la possibilità di recuperare un po’ di gamba.Il resto della formazionedovrebbe essere la stessa. Magari con Anguissa, se ce la farà, dal primo minuto a centrocampo. In caso contrario partirà Cajuste. Potrebbe tornare titolare Olivera sulla corsia sinistra bassa. In attacco dovrebbe cambiare molto poco. A meno che Garcia non decida di far riposare Raspadori in vista della Champions per dare un po’ di titolarità a Giovanni Simeone. Kvaratskhelia sulla sinistra non si tocca così come il “bomber” Politano a destra.