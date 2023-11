IL PIZZINO SPOT di Urgo: L'acqua stagnante La situazione del tecnico Garcia non cambia e non è un buon segnale...

Il Napoli non è più una squadra né solida, né affamata né spavalda. E se il presidente non lo vede è perché non vuole o non sa vederlo. A Rudi Garcia contesto tanto le scelte iniziali quanto i cambi in corso, spesso tardivi - eccetto che all'inizio del secondo tempo contro il Milan - e talora forieri di danni più morali che materiali, in quanto disorientano più che resettare o rimotivare la squadra. Lo Zanoli ala visto contro il Milan è un esempio per tutti. Sorvolando sulla giustificazione data, non c'è aria di cambiamento in vista, e l'acqua stagnante, si sa alla lunga imputridisce.