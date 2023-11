De Laurentiis non "molla" Garcia: sarà in ritiro a Cava dei Tirreni Domani il Napoli all'Arechi la sfida contro la Salernitana alle 15

Fino in fondo con il suo Napoli. Aurelio De Laurentiis seguirà la squadra anche nel ritiro di Cava dei Tirreni, in vista del derby di domani pomeriggio contro la Salernitana. La squadra partirà nel pomeriggio, con il patron già a Castel Volturno da ieri e pronto dare il suo supporto: chiede tre vittorie consecutive contro squadre sulla carta accessibili. La Salernitana, appunto, l'Union Berlino mercoledì prossimo per la Champions League e poi l'Empoli in campionato, entrambe le gare al Maradona. De Laurentiis si aspetta nove punti: sei in Serie A per non perdere terreno dal quarto posto e possibilmente dalla vetta, più quelli che serviranno per prenotare gli ottavi di coppa.

Ecco perché Garcia è di fatto sotto esame: difficilmente il patron accetterà di perdere altri punti, soprattutto perché dopo la sosta inizierà un ciclo molto complicato, con le big in campionato e il Real Madrid in Champions. Vittoria domani, tanto per cominciare, e possibilmente con una prestazione convincente. Pesa, infatti, il primo tempo contro il Milan, dove la squadra era spaesata ed è stata dominata dai rossoneri, in vantaggio di due gol. Poi un buon secondo tempo ha permesso al Napoli di pareggiare, ma rimane la natura ambivalente della squadra di Garcia, ancora alla ricerca di certezze. All'Arechi non ci sarà lo squalificato Natan, che sarà sostituito da Ostigard. Intanto recupera Juan Jesus per la panchina. A centrocampo dovrebbe tornare Anguissa titolare, mentre in attacco il tridente composto da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia non si tocca. Ancora assente Osimhen, ancora in Nigeria per stare vicino alla famiglia.