IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il grembo materno no! Il solito tormentone sulla rivalità insanabile tra Salernitana e Napoli

Non ci crederete, ma abbiamo ricominciato con il solito tormentone della rivalità unilaterale e insanabile tra Salernitana e Napoli.

Dopo le oceaniche processioni per un pareggio che ritardava di qualche giorno lo scudetto della squadra azzurra e non aggiungeva nulla al campionato dei granata in procinto di salvarsi e dopo il divieto del tifo salernitano più puro e duro di festeggiare su tutto il loro territorio comunale la storica vittoria dei "vicini di casa", dovevamo pure sorbirci uno striscione (riciclato) sul nostro 10 drogato (ancora!) e il loro immacolato "grembo materno" (oh no!).