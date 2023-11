Napoli, a Salerno torna Juan Jesus tra i convocati. Anguissa torna titolare Garcia si affiderà al centrocampo dello scudetto

Napoli formula Scudetto, a Salerno riecco il centrocampo delle meraviglie, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando "forse non è un caso, ma il Napoli si era perso - tatticamente parlando - nella partita contro la Fiorentina, proprio quando si era infortunato Frank Zambo Anguissa, rientrato nel finale di partita contro il Milan - con gli azzurri che hanno “rischiato” di vincere proprio con un tiro di Kvara “alla sirena” -. Come dire che il camerunese è uomo assai importante negli equilibri di squadra, anche se in questa stagione raramente ha brillato come ci aveva abituati. Ora può dare una bella mano per dare quella sterzata di cui ha bisogno il Napoli in campionato per non perdere più terreno dalle prime, anzi riuscire un po’ ad accorciare le distanze".