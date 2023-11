Napoli, Garcia ha solo un risultato: servono tre vittorie L'allenatore del Napoli resta sotto osservazione: De Laurentiis potrebbe esonerarlo

Ricomincia da tre, Rudi Garcia, scrive la Gazzetta dello Sport in merito alle prossime tre gare che sono da vincere assolutamente per riprendere quota in campionato e proseguire il cammino positivo in Champions. La prima contro una Salernitana che non ha mai vinto in questo campionato , poi contro l’Union Berlino in crisi nerissima e con un Empoli in zona retrocessione. Tre gare da vincere "altrimenti il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere decisioni drastiche sulla guida tecnica, già “commissariata” il 10 ottobre alla Luiss di Roma e poi riabilitata in qualche modo dal produttore che vuole un riscatto di tutta la squadra".