Tra i convocati per la Salernitana si rivede Juan Jesus Il difensore torna, ma partirà dalla panchina

Allenamento per il Napoli prima della partenza per Cava dei Tirreni, dove la squadra si è spostata nel pomeriggio. Nella giornata di vigilia di Salernitana-Napoli la squadra ha lavorato sul campo 2 del Konami Center, svolgendo attivazione a secco in avvio. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di possesso palla e seduta tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Tra i convocati torna Juan Jesus, che ha recuperato, ma i titolari saranno Ostigard e Rrahmani.

I CONVOCATI: Meret,Gollini, Contini, Di Lorenzo, D’Avino, Juan Jesus, Olivera, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Lindstrom, Zielinski, Cajuste, Kvaratskhelia, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.