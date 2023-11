Napoli, due partite consecutive al "Maradona" per ritrovare il fattore campo Azzurri in tre giorni contro Union Berlino per la Champions e l'Empoli in campionato

Rudi Garcia alza la testa: l'allenatore del Napoli ha tirato fuori l'orgoglio dopo la vittoria in casa della Salernitana. "Non era facile - ha detto l'allenatore - dovevamo vincere e così è stato. Io mi sento più a mio agio, sono tranquillo", ha spiegato pieno di orgoglio il tecnico francese, che considerando anche la vittoria in Champions, ottiene il quarto risultato utile consecutivo. Tre vittorie e un pareggio, quello in casa col Milan, che evidentemente l'allenatore giudica guardando il bicchiere mezzo pieno. In realtà, la sofferenza dei rossoneri in casa con l'Udinese, che ha poi vinto la partita, dimostra come la squadra azzurra abbia ancora qualche difficoltà in casa.

E infatti anche l'allenatore ha sottolineato l'ottimo rendimento in trasferta, dove il Napoli ha un passo da scudetto. Solo vittorie e un pareggio, quello in casa del Bologna. Da ritrovare, quindi, il fattore campo: l'occasione è propizia, perché all'orizzonte ci sono due partite in casa. Mercoledì in Champions League contro il derelitto Union Berlino, reduce da 12 sconfitte consecutive. Garcia potrebbe mettere le mani sulla qualificazione agli ottavi. Tra sette giorni, invece, arriverà l'Empoli per il campionato. Altra occasione per conquistare la vittoria e allontanare la crisi, in attesa dell'Atalanta dopo la sosta di novembre.