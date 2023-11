Incidente stradale per Edoardo De Laurentiis nei pressi di Caserta Grosso spavento e feriti lievi, tra cui un bambino di tre anni

Paura per Edoardo De Laurentiis (nella foto), vicepresidente del Napoli e figlio del patron Aurelio De Laurentiis, che ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra Casapulla e Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Per fortuna il sinistro non ha avuto grosse conseguenze per le persone coinvolte.Poco prima delle 16, all’altezza del ponte di via Palermo, a Casapulla, mentre era a bordo della sua Porsche Cayenne. Per motivi che ieri erano ancora in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, De Laurentiis ha impattato con un’altra auto, una Nissan. A bordo dell’altra autovetturac’era un bambino di tre anni, Danni seri alle due vetture ma per fortuna nulla di grave per gli occupanti al di là di un comprensibile spavento. Il piccolo è stato portato a scopo precauzionale all’ospedale Santobono di Napoli, da cui è stato dimesso ieri sera. Le sue condizioni non preoccupano. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti del commissariato casertano di Santa Maria Capua Vetere.