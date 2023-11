Garcia prepara tre cambi in vista dell'Union Berlino Moderato turnover per la Champions League

Tre possibili cambi nella formazione iniziale del Napoli per la sfida con l'Union Berlino in Champions League. Oggi sarà il giorno importante per le valutazioni del tecnico francese che potrebbe decidere qualche cambio contro i tedeschi per arrivare al meglio poi anche all’impegno di domenica contro l’Empoli. Detto del probabile rientro di Natan (al posto di Ostigard o Rrahmani?) possibile anche l’utilizzo di Mario Rui sulla fascia e di Elmas che ha dimostrato proprio a Salerno come possa essere efficace in zona gol. Il nordmacedone si propone per il ruolo di mezzala, ma anche per quello di esterno offensivo, proprio come è successo domenica quando è entrato al posto del georgiano Kvaratskhelia.