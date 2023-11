Rrahmani in nazionale: rischia di saltare la gara con l'Empoli Il difensore potrebbe essere convocato per recuperare la gara con Israele, che si gioca domenica

Rudi Garcia dovrebbe perdere Amir Rrahmani nel match contro l'Empoli, previsto per domenica prossima alle 12:30. La UEFA ha fissato per lo stesso giorno Kosovo-Israele, recupero della gara valida per le qualificazioni europee, e l'ex Verona sarà sicuramente convocato. La sosta per le nazionali, dunque, comincerà prima per lui.