IL PIZZINO SPOT di Urgo: Dall'inizio alla fine Nel derby contro il Napoli la Salernitana ha sempre subito il gioco degli azzurri

C'avrei giurato, che appena finita la partita tra Salernitana e Napoli, sarebbe cominciato il lamento granata. Ha iniziato l'allenatore, che ha definito esplicitamente "irregolari" entrambi i gol azzurri, il primo per un chiaro fuorigioco non fischiato nell'azione precedente a quella del gol di Raspadori - è perciò non "rivedibile" dal VAR - e il secondo per un inesistente fallo azzurro prima della galoppata di Elmas finita in rete. Lo hanno ribadito anche i loro tifosi, e non solo. Nessuno dice, però, che la Salernitana non ha di fatto mai giocato a calcio, subendo dall'inizio alla fine.