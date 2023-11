Champions, Garcia vuole la qualificazione in tasca per il suo riscatto personale Già domani contro l'Union Berlino il Napoli potrebbe prenotare gli ottavi di finale

Il Napoli si prepara al decisivo match di mercoledì in Champions League: gli azzurri aspettano l'Union Berlino al Maradona alle 18.45. Il quarto turno del girone C può essere fondamentale per la qualificazione agli ottavi. In caso di vittoria, e soprattutto se anche il Real Madrid dovesse battere il Braga, i partenopei avrebbero la qualificazione a portata di mano. Per Rudi Garcia sarebbe un importante riscatto dopo le tante critiche di questi primi mesi in azzurro, e soprattutto, ci sarebbe la possibilità di gestire con più tranquillità il turnover in vista dei difficili impegni in arrivo dopo la sosta. Il Napoli, infatti, dopo la partita contro l'Empoli di domenica, sfiderà l'Atalanta dopo la sosta, e in sequenza arriveranno Juventus, Real Madrid in Champions e Inter.