Osimhen, stavolta il rientro in Italia sembra vicino: è atteso domani a Napoli L'attaccante è stato in Nigeria per motivi familiari: ora è atteso a Castel Volturno

Il Napoli attende notizie su Rrahmani, teoricamente convocabile dalla nazionale del Kosovo per il recupero contro Israele: se così fosse, potrebbe saltare la prossima di campionato. E intanto l'allenatore azzurro aspetta il rientro di Victor Osimhen: anche se non ci sono conferme definitive, mercoledì l'attaccante dovrebbe essere di nuovo a Napoli dopo i circa 10 giorni trascorsi in Nigeria dalla sua famiglia, col permesso della società. Il giocatore potrebbe essere al Maradona per la partita, in attesa del suo rientro entro la fine del mese, con l'obiettivo di tornare per la gara con l'Atalanta. E a tal proposito Garcia riflette seriamente sul cambio modulo: il 4-2-3-1 o il 4-4-2 per far giocare insieme il nigeriano e Raspadori, che sta sostituendo egregiamente l'attaccante infortunato.