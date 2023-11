Garcia: "Domani partita importante per consolidare la classifica del girone" L'allenatore del Napoli ha presentato la sfida di Champions League di domani al "Maradona"

"Dobbiamo vincere per cercare di ottimizzare la situazione in classifica. Non è una partita aritmeticamente decisiva in nessun caso, ma sappiamo che ci aspetta una sfida difficile e importante". Rudi Garcia presenta così in conferenza stampa il match di domani contro l'Union Berlino.

"Il Real Madrid vinse con l'Union nei minuti di recupero, questo dimostra che in Europa ogni gara ha uno spessore e un valore a parte. In Germani abbiamo ottenuto una vittoria riuscendo anche a lottare, oltre che a giocare con qualità"

"Se ripeteremo la prestazione di grande solidità mostrata a Berlino, potremo avere un altro risultato pieno".

Al Napoli manca sinora il fattore Maradona come risultati conseguiti:

"E' vero, sicuramente vogliamo riprendere il discorso vincente al Maradona, il nostro Stadio deve tornare ad essere un fattore positivo per la nostra stagione e sin da domani possiamo tonare al successo in casa nostra"

Il Napoli è la squadra più forte che lei abbia allenato in carriera?

"Ogni squadra è sempre differente a seconda del contesto storico in cui è inserita. Sicuramente questa rosa è veramente molto forte ed ho una squadra di valore a disposizione"

Jack Raspadori sta divendando un uomo fondamentale nella sua idea di gioco:

"Raspadori è un attaccante di qualità che può giocare in tutto il versante offensivo. Sa legare il gioco, ha senso del gol, calcia benissimo ed è un giocatore di grande versatilità. E' chiaro che il suo ruolo preferito è quello di prima punta o di trequartista avanzato, però è talmente completo che può occupare più posizioni".

Domani ha pensato di dare più spazio a Lindstrom nell'ottica del turnover?

"Ovviamente in una stagione così ricca di impegbi ci servono tutti i calciatori della rosa e quindi su Lindstrom puntiamo molto. In quel ruolo ci sono in questo momento Politano o Kvara che sono in grande condizione. Ma toccherà a tutti dover dare il proprio apporto"

"Noi stiamo avendo la capacità di ottenere gol e approccio decisivo anche da chi entra dalla panchine proprio però ho grande qualità in rosa e posso gestire una risorsa importante con i cambi a gara in corso".