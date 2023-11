Niente pienone al "Maradona" per la sfida di Champions con l'Union Berlino A Fuorigrotta circa 40mila spettatori: il colpo d'occhio non mancherà

Non ci sarà il pienone allo stadio Maradona nella sfida di questo pomeriggio contro l’Union Berlino. Mentre con il Real Madrid ci fu il sold out, contro i tedeschi, nonostante i prezzi più bassi, ci saranno dei vuoi nei vari settori del campo. Ci sono ancora a disposizione dei tagliandi dei settori inferiori di Curve e Distinti. Anche in Tribuna c’è spazio. La speranza del club è che entro oggi si possano vendere altri ticket. Ma a prescindere da tutto tiferanno in 40mila sugli spalti. Che non sono pochi. Molto probabilmente l’avversario non attrae molto. Attrae, invece, il Real Madrid visto e considerato che il settore ospiti del Santiago Bernabeu sarà completo in ogni ordine di posto. In poche ore sono finiti subiti i tagliandi per il match del prossimo 29 novembre. Ma quella partita può aspettare. Adesso bisogna concentrarsi sul match di oggi che potrebbe ipotecare gli ottavi in caso di vittoria.