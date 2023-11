De Laurentiis a Castel Volturno: confronto con la squadra dopo quello con Garcia Il presidente ieri al "Maradona" ha parlato a lungo con Garcia dopo il pareggio contro l'Union

Oggi nuovi controlli per Victor Osimhen, rientrato a Napoli e per Stanislav Lobotka, uscito dal campo affaticato. Il presidente De Laurentiis, che ieri ha lasciato il "Maradona" scuro in volto dopo aver parlato a lungo con l'allenatore, oggi avrà un confronto con la squadra a Castel Volturno. Il patron aveva chiesto tre vittorie contro Salernitana, Union ed Empoli.